Près de Nantes, une équipe de football avec des joueurs amputés

REPORTAGE

Alors que Lionel Messi a été présenté en grande pompe, samedi soir au Parc des Princes, ces footballeurs-là aussi mériterait une belle ovation. Eux ne jouent pas sur deux jambes, mais sur une seule. Accident, maladie, guerre civile... Ils se sont retrouvés amputés, et malgré cela, il manie le ballon rond avec brio. Dans un mois, l'équipe de France ira d'ailleurs en Pologne disputer l'Euro de foot amputé. En attendant l'événement, Europe 1 s'est rendu dans un club près de Nantes.

Que des joueurs amputés d'un membre inférieur, sauf le gardien

"Quand j'ai eu mon accident, je ne pensais pas refaire du foot", raconte Grégory. En 2005, ce dernier subit l'amputation de sa jambe droite. Il a alors 18 ans et ce footballeur accompli croit ses rêves de carrière envolés. "On est venu me chercher à l'hôpital et me dire 'c'est possible de refaire du foot'. Je ne les ai pas crus, mais je les ai vus en action".

Eux, ce sont les joueurs de l'équipe française de Football pour Amputés (EFFA), avec qui Grégory va disputer l'Euro en Pologne au mois de septembre. "Ce ne sont que des joueurs amputés d'un membre inférieur, et le gardien de but est obligatoirement amputé d'un membre supérieur, il joue d'un bras", explique leur coach, Guillaume Viaud, également sélectionneur adjoint des Tricolores.

La France, en retard

Sans leur prothèse, les joueurs évoluent avec des béquilles. Attention, si le ballon en touche une, ça compte comme une faute. Pas facile de s'y faire, notamment pour Thibault, qui découvre la discipline. Son plus gros souci, c'est la "jambe fantôme", dit-il. "Tu as tout le temps le réflexe de vouloir jouer, mais tu te dis 'ah ben non, il n'y a plus de pied'".

Ce jour-là, ils sont cinq à s'entraîner dans le club de Bouaye, au sud de Nantes. C'est le seul club du Grand Ouest. Pour Laurent, un autre joueur, cela illustre bien le retard de la France en la matière. "En Turquie, il y a plus de 16 équipes en Angleterre, qui a déjà des terrains pour la pratique du foot pour amputés. La Pologne est en avance, et nous on est à la traîne". En Pologne, justement, l'objectif sera atteindre au moins les quarts de finale de l'Euro.