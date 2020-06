Premier Tour de France sans Raymond Poulidor : "On lui rendra évidemment hommage"

La 12e étape du Tour de France 2020, longue de 218 kilomètres, reliera le 10 septembre les communes de Chauvigny (Vienne) et de Sarran (Corrèze). Mais surtout, la caravane du Tour traversera la ville de Saint-Léonard-de-Noblat, fief de Raymond Poulidor, décédé à 83 ans en novembre 2019. L'occasion de rendre hommage à l'"éternel second", explique au micro d'Europe 1 Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, qui était toujours présent sur les routes du Tour de France pour encourager les cyclistes.

Passage à Saint-Léonard-de-Noblat

Ce Tour, inédit pour des raisons sanitaires, sera aussi le premier sans "Poupou", présent à chaque fois et recordman du nombre de podiums sur la course, avec trois deuxièmes places. "Raymond Poulidor, c'est la fameuse gloire sans maillot jaune, une légende du cyclisme et du sport français, et même de notre vie", salue Christian Prudhomme.

"On passera au mois de septembre, dans une étape de Chauvigny jusqu'à Sarran - fief des Chirac, chez lui à Saint-Léonard-de-Noblat, et on lui rendra évidemment hommage. Je serai aussi à Chauvigny dans quelques jours pour inaugurer là-bas une place Raymond Poulidor", précise le directeur du Tour.