Pelé était-il le meilleur footballeur de tous les temps ?

Les amoureux de foot du monde entier sont en deuil depuis ce jeudi, et l'annonce du décès de Pelé, à l'âge de 82 ans. Peut-on dire que Pelé était tout simplement le plus grand footballeur de tous les temps ? Était-il "The Greatest" comme le titre ce matin le quotidien britannique The Mirror Sports, ou bien, comme le souligne en Italie la Gazzetta dello Sport.

Pelé ou Maradona ?

Des décennies après la retraite de Pelé, le débat sur qui était le meilleur entre lui et Diego Armando Maradona est toujours houleux. Si l'on s'en tient aux statistiques, force est de remarquer qu'elles sont incroyables : trois titres de champions du monde 1958, 1962, 1970. C'est le seul footballeur, toutes générations confondues, tous pays confondus, à avoir été sacré trois fois. Premier but en Coupe du monde inscrit à 17 ans et demi. Il reste à ce jour le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition et aussi le plus jeune à avoir disputé une finale mondiale.

Tout cela donne le tournis, mais il y a aussi ceux qui vous diront 'non, c'est Maradona et ses excès en tous genres qui est le meilleur'. Globo, média brésilien, s'amuse d'ailleurs à souligner que les Argentins et la presse argentine refusent de qualifier Pelé de plus grand joueur de tous les temps, et d'autres vous feront remarquer qu'il y a eu Beckenbauer, Cruyff, Platini, Messi, Ronaldo, Mbappé. Bref, que comparaison n'est pas raison.

Ambiguïtés politiques

Au-delà des concerts de louanges venus de toute la planète, il y a aussi un côté plus sombre, plus critiquable du roi Pelé. Là aussi, il y a des débats. Le journal Le Monde rappelle les ambiguïtés politiques du roi du football loin des terrains.

Le principal grief concerne sans doute la période de la dictature militaire qui a duré entre 1964 et 1985 au Brésil, et notamment lorsque la junte, en 1970, se sert de Pelé pour tenter de faire oublier la répression. Pelé ne proteste pas et cela lui sera reproché bien des années après.