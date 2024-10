Pascal Praud et vous - «Rafael Nadal, c'était Docteur Jekyll et Mister Hyde» : Gérard Holtz réagit à la retraite du tennisman espagnol

C'est une nouvelle grande page qui se tourne pour les fans de tennis : deux ans après la retraite de Roger Federer, c'est au tour de Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres en Grand Chelem dont 14 à Roland-Garros, de tirer sa révérence. L'Espagnol annonce qu'il arrêtera sa carrière après la Coupe Davis, fin novembre prochain. Le journaliste de sport Gérard Holtz, qui l'a côtoyé pour les antennes de France Télévisions, qualifie le Majorquin de "Docteur Jekyll et Mister Hyde". "Autant il était guerrier sur le court (...) Et dans la vie, il était d'une gentillesse", se rappelle-t-il dans Pascal Praud et vous.