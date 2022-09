Tennis : après 25 ans d'une carrière remarquable, Roger Federer fait ses adieux

La bataille aura duré près de deux heures. Le dernier match de la carrière de Roger Federer s'est soldé par une défaite 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, en double avec Rafael Nadal samedi à Londres, contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe, pour la Laver Cup. Après avoir lutté avec ses émotions, Roger Federer pose sa raquette pour la dernière fois.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem

Le Suisse, dans les bras de ses coéquipiers, craque. Cette fois, il a compris, sa carrière de joueur est bel et bien derrière lui. Alors même si l’homme aux 20 titres du Grand Chelem dit avoir passé une très belle journée, on sent la détresse de quitter ce monde qui était le sien depuis 25 ans. À l’heure des remerciements, entre les sanglots, Roger Federer tente de manier l’humour, mais face aux siens, le Suisse est rattrapé par plus fort que lui.

"Tout le monde est là. Les garçons, les filles… Ma femme qui m’a tant supporté… Elle aurait pu me demander d’arrêter il y a longtemps, mais elle m’a dit de continuer et m’a encouragé à jouer. C’est incroyable… Merci…", lance-t-il à son public.

"C'était un moment incroyable"

Assis sur le banc de l’équipe européenne, Rafael Nadal pleure lui aussi, imité par de nombreux spectateurs, qui refusent de quitter l’O2 Arena, comme pour reculer le moment des adieux. "Je dois avouer que mes premiers services étaient super difficiles à jouer. Je n’étais pas capable d’effectuer ma gestuelle normalement. J’ai même commencé avec une double faute. Cela a été une journée difficile", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"À la fin, l’émotion a pris le dessus. C’est un grand honneur pour moi d’avoir fait partie de ce dernier match. C’est un moment incroyable de l’histoire de notre sport. Et en même temps, le départ de Roger Federer entraîne avec lui une partie de ma vie également. À chaque fois qu’il a été à côté ou en face de moi, ce fut un moment important de ma vie. Donc c’était très touchant de voir sa famille, tous ces gens autour de lui… C’est difficile à décrire, mais c’était un moment incroyable", ajoute-t-il.

Le tennis se joue désormais sans Roger Federer

Au terme d’une cérémonie d’une vingtaine de minutes, où la chanteuse Ellie Goulding sera parvenu à tirer quelques larmes supplémentaires au Suisse, l’heure de se dire au revoir est arrivée. Nous sommes le 24 septembre 2022, et le tennis se joue désormais sans Roger Federer.