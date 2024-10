Tennis : Rafael Nadal annonce sa retraite sportive après la finale de la Coupe Davis en novembre

La légende espagnole du tennis Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, a annoncé jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne, prévue du 19 au 24 novembre à Malaga. "Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel... Dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma carrière, qui a été longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer", a déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte X le joueur âgé de 38 ans.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Évoquant ses grandes difficultés physiques ces deux dernières années, il a toutefois précisé qu'il disputerait encore une dernière compétition, à savoir la finale de la Coupe Davis prévue à Malaga. "Je suis très enthousiaste à l'idée que mon dernier tournoi sera la finale de Coupe Davis, et d'y représenter mon pays", a indiqué le Majorquin. "Je pense que c'est une façon de boucler la boucle quand l'une de mes premières grandes joies comme joueur professionnel fut la finale" de cette compétition, remportée en 2004 à Séville, a-t-il ajouté.

La fin progressive d'un trio mythique

Au cours des deux dernières décennies, l'Espagnol a archi-dominé le tennis mondial avec ses deux grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, totalisant à eux trois 66 titres du Grand Chelem. Rafael Nadal est surtout le maître absolu sur le terre battue, remportant à 14 reprises Roland-Garros. S'il avait décliné un hommage après son élimination précoce lors de l'édition 2024 au printemps, l'Espagnol avait été retenu parmi les derniers porteurs de flamme lors de la cérémonie des JO de Paris le 26 juillet, témoignage de son aura Porte d'Auteuil, où sa statue trône déjà.

Du trio légendaire, il est le deuxième à prendre sa retraite après Roger Federer en 2022, à 41 ans. Le dernier match du Suisse en Laver Cup à Londres avait d'ailleurs vu les deux joueurs, complices, en pleurs, côte à côte.

Seul reste Novak Djokovic, 37 ans, qui détient le plus grand nombre de titres du Grand Chelem (24). Le Serbe a toutefois connu à son tour une année 2024 délicate, marquée par des soucis physiques, ne remportant aucun Majeur face à la montée en puissance de la jeune garde, l'Italien Jannik Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz. Champion olympique à Paris, il occupe néanmoins toujours la 4e place mondiale et dispute actuellement le Masters 1000 de Shanghai.