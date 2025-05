Pascal Praud et vous - Élection du pape : voici le nom du cardinal qui se détache, à deux jours du conclave

Le conclave pour élire le successeur du pape François va débuter ce mercredi 7 mai dans la chapelle Sixtine. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, donne le nom du cardinal donné comme favori dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'élection du prochain pape se joue en ce moment en coulisses, avant le début du conclave ce mercredi 7 mai à la chapelle Sixtine. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'envoyé spécial d'Europe 1 Frédéric Michel note que les candidatures françaises sont critiquées par la presse italienne, et donne, à deux jours du conclave, le nom du cardinal qui revient avec insistance. Et il ne s'agit pas de l'Italien Pietro Parolin, "en baisse" ces derniers temps. "Actuellement, c'est le cardinal (Pierbattista) Pizzaballa. On en parle depuis plusieurs semaines, c'est un nom qui se détache", explique-t-il, soulignant que d'autres noms sont également en vogue à l'instar du Hongrois Peter Erdö.