Ce samedi soir, le choc de la Ligue des champions ne se jouera pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le salon d’un couple passionné de football. Océane, fervente supportrice de l’Inter Milan, et Mickaël, inconditionnel du Paris Saint-Germain, s’apprêtent à vivre une finale à haute tension. Ils se sont exprimés dans l'émission "Pascal Praud et vous". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un couple passionné de football. Océane est une fan de l'Inter Milan et Mickaël est un fan du Paris Saint-Germain. Ensemble depuis quelques années et parents d'une petite fille de 16 mois nommée Lorena, le couple d'amoureux vont regarder ensemble le match de la finale de la Ligue des champions confrontant donc le PSG et l'Inter Milan, comme ils l'ont expliqué dans Pascal Praud et vous.

Quand on lui demande à Mickaël si par amour, il pourrait accepter la victoire de l'équipe favorite de sa femme, sa réponse est catégorique : "C'est non !" L'ambiance promet d'être électronique.