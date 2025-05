Pascal Praud et vous - Alexis se marie le soir de la finale PSG-Inter Milan : «On va essayer de l'intégrer à la soirée comme on peut»

Ce samedi soir, alors que la finale de la Ligue des champions enflammera les rues de Paris, Alexis, fervent supporter du PSG, vivra un autre grand moment : son mariage avec Faustine. Entre célébrations et passion footballistique, il devra jongler pour ne rien manquer de cette journée exceptionnelle, comme il l'explique dans l'émission "Pascal Praud et vous". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Ce samedi soir est marqué par la finale de Ligue des champions. Les supporters du Paris-Saint-Germain seront en furie dans les rues de la capitale.

Alexis, supporter de la première heure, aurait adoré suivre cette finale historique. Mais son agenda est déjà bien rempli : il se marie avec Faustine. Le mariage se déroulera à la mairie à 16h, à l'église à 16h30, suivi d'une soirée à la salle des fêtes.

"On va essayer de l'intégrer à la soirée comme on peut", assure le trentenaire dans Pascal Praud et vous. "Les négociations" pour installer un écran géant "se poursuivent avec Faustine", plaisante-t-il.

