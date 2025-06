«Pas une seule seconde, j'ai dû chercher à la motiver» : Loïs Boisson, un état d'esprit à la hauteur des grandes

Inconnue en début de tournoi, Loïs Boisson joue ce mercredi une place en demi-finale de Roland-Garros. La Dijonnaise de 22 ans cherchera, pour poursuivre sa route, à garder sa sérénité sur le court, héritée d'une préparation minutieuse à l'entraînement.

Avec Loïs Boisson, rien n'est laissé au hasard. Avant chaque match, le même rituel : la joueuse de 22 ans enchaîne une série d'entraînements pendant 45 minutes. Tout doit être absolument parfait, y compris ses collations et ses boissons, qu'elle aime préparer. Toujours à l'heure, la Dijonnaise est également extrêmement volontaire.

Rester dans sa bulle

"En trois ans et demi, pas une seule fois, pas une seule seconde, j'ai dû chercher à la motiver ou quoi que ce soit. Elle est toujours partante pour tout faire", témoigne Sébastien Durand, son préparateur physique. Un mental de championne sur le terrain qu'il compare même à celui d'une certaine Serena Williams, qu'il a accompagné pendant plus de deux ans. "Elle a cette capacité à rester extrêmement concentrée à partir du moment où on parle tennis. C'est la marque quand même des gens qui sont extraordinaires", ajoute ce dernier.

Inconnue en début de tournoi, Boisson fait désormais presque salle comble en conférence de presse. Mais pas de quoi la perturber. "Je reste pas mal dans ma bulle pendant ce tournoi. J'essaye de ne pas voir tout ce qui se passe autour. Après, non, ma vie ne change pas, ça ne va rien changer, tout va continuer de la même façon", rassure-t-elle.

Imperturbable devant les micros mais surtout sur les courts, la droitière devra garder cette sérénité pour espérer voir le dernier carré de Roland-Garros. Elle affrontera ce mercredi Mirra Andreeva en quart de finale.