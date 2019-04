"Pas mal pour un Noir" : un commentateur de BeIn Sports, Daniel Bravo, s'excuse après un "lapsus"

Alors qu'il commentait le match de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et Stade de Reims (4-0) mercredi soir, le commentateur de BeIn Sports et ancien joueur de l'équipe de France Daniel Bravo a prononcé des mots plus que douteux.

"Pas mal pour un Noir". Dans une analyse sur les statistiques de l'attaquant strasbourgeois Nuno Da Costa, auteur d’un doublé, Daniel Bravo a commenté : "Il a de belles stats quand même. Sixième but, cinq passes décisives… C’est quand même pas mal pour un Noir… un joueur qui n'a été titulaire que 17 fois."

Daniel bravo a craqué ?

"C’est pas mal pour un NOIR ... un joueur qui n’a été titulaire que 17 fois "#RCSASDR#rcsa#ligue1#ligue1conforamapic.twitter.com/lDzmMoxIKm — madridista (@josemaddridd) 3 avril 2019

"Un lapsus, ça arrive". Des propos qui n'ont pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux. Mais Nuno Da Costa a immédiatement éteint la polémique en tweetant après la rencontre une photo de lui posant avec le commentateur sportif. "Pas d'inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop !", a écrit le joueur cap-verdien de 28 ans.

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp pic.twitter.com/MOITun9t15 — Nuno Da Costa (@Nuno_DC) 3 avril 2019

La chaîne présente ses excuses. De son côté, BeIn Sports a évoqué "un malheureux lapsus". Dans un communiqué publié vers 22 heures, la chaîne a présenté ses excuses. "BeIN SPORTS et son consultant s'excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction", a-t-elle déclaré, avant "qu'elle lutte contre toutes les discriminations, en particulier le racisme, et promeut la diversité, l’égalité et le respect au travers de l’ensemble de ses retransmissions."