Après avoir réuni plus de 1.500 participants l’an dernier, Holy Games revient ce dimanche avec le Paris Églises Tour. Cette course de 10 ou 5 kilomètres propose aux participants un parcours original autour des principaux édifices religieux de Paris, de Notre-Dame de Paris jusqu’à l’église de la Madeleine.

La deuxième édition de Paris Églises Tour a lieu ce dimanche matin. Fort de son succès l’an dernier, et pour prolonger l’euphorie après les Jeux olympiques de Paris 2024, la course des églises est de nouveau organisée dans la capitale. Le parcours est le même que l’an dernier car il a été largement plébiscité. Le départ est prévu à 8h45 sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Avant cela, aura lieu une bénédiction des participants.

Nouveau Testament et médaille miraculeuse distribués

Parmi les participants, il y a Marie, bientôt prête pour le grand départ. Cette passionnée, dossard 533, participe à cette course pour deux bonnes raisons : "Pour courir et visiter les églises. J’ai couru le semi-marathon de Paris en mars, je suis motivé donc je pense que tout le monde est dans ce délire-là."

Une course ouverte à tous, croyant ou non. Une dizaine de prêtres sont inscrits cette année dont le Père Jean-Bernard qui laissé ses habits liturgiques dans la sacristie pour enfiler le temps de la course la parfaite tenue de runner. "Je m'entraîne une à deux fois par semaine, surtout que je vais célébrer ensuite la messe à midi. Mais je pense que je serai en état. Évidemment, je ne vais pas courir en aube", lance-t-il.

Chaque participant se verra distribuer un "Nouveau Testament des sportifs" ainsi qu'une "médaille miraculeuse", lors du passage devant la chapelle de la rue du Bac. Mais attention, le départ est redoutable, prévient Anne : "Ce n’est pas une course facile, cela grimpe vers la montagne Sainte-Geneviève, je suis habitué à m'entraîner en descendant et là il y a la bonne idée de dédier chaque kilomètre à quelqu’un."

"L’occasion de vivre une sorte d’échauffement spirituel"

L'objectif n’est pas uniquement de faire un bon chrono, confirme Isabelle de Chatellus, organisatrice du Paris Églises Tour et directrice de Holy Games. "Saint Paul disait que l’on ne court pas sans but, donc notre but, c’est de donner un sens à la pratique. Il y a en qui enchaîne les 10 km chaque semaine et qui veulent améliorer leurs performances mais notre but c’est de leur dire, vous ne courez pas que pour vous-même", indique-t-elle.

"Cette course est l’occasion de vivre une sorte d’échauffement spirituel" avant d’aller à la messe prévue à 10h30 à l’église de la Madeleine et qui sera célébrée par Monseigneur Emmanuel Gobillard encore transpirant. L’évêque de Dignes, passionné de football et membre du Variétés Club de France, participera lui aussi à cette course de 10 kilomètres qu’il espère boucler en moins d’une heure.