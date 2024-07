Paris 2024 : sur quelles chaînes suivre les épreuves des Jeux olympiques ?

Pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la télévision publique se met en mode olympique. La finale du 100m nage libre ou du 400m haies, le marathon olympique, les épreuves par équipes d’escrime, les finales des tournois féminins et masculins de football, de handball ou encore de rugby à 7… Tant d'épreuves que vous pourrez suivre en direct sur France Télévisions.

France 2 et France 3 en mode olympique

France Télévisions, partenaire historique et diffuseur officiel, proposera un dispositif d’envergure avec près de 50 heures de diffusion par jour sur les deux grandes chaînes de sport, France 2 et France 3, et 250 heures sur la chaîne numérique dédiée france.tv Paris 2024.

Du 27 juillet au 11 août, France 2 commencera sa journée dès 6h30 avec Télématin en direct du musée de l'Homme au Trocadéro. À partir de 9h30, la chaîne diffusera en direct les épreuves notamment d'athlétisme et de natation. France 3 diffusera en priorité, dès 9 heures, les épreuves collectives (tennis, golf, cyclisme, gymnastique, voile). Sur la chaîne numérique dédiée france.tv Paris 2024, sera diffusé et rediffusé en priorité les compétitions de sports de glisse et de sports urbains (BMX, skateboard, breakdance, escalade...). Lors des JT de France 2 et France 3, diffusés aux horaires habituels, il faudra basculer sur France 5 pour continuer à suivre les compétitions.

Sur France 2, un talk-show "Quels Jeux !", animé par Léa Salamé et Laurent Luyat, sera proposé de 23h15 à 1 heure du matin. Ensuite, les meilleurs moments de jeux seront à revoir jusqu'à 6 heures.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture à suivre sur France 2

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 se déroulera vendredi 26 juillet sur la Seine et sera diffusée sur France Télévisions ainsi que sur Eurosport de 19h30 à 23 heures. La cérémonie de clôture, le 11 août, sur France 2 et franceinfo.