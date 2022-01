Open d'Australie : victoire d'Alizé Cornet contre la numéro 3 mondiale

Il fallait voir le sourire d'Alizé Cornet et entendre sa première réaction, juste après sa victoire alors qu'elle était encore sur le court : "Dans deux jours, c'est mon anniversaire, alors c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire", lance-t-elle au public. Sans prévenir, la Niçoise a infligé un 6-3, 6-3 à l'Espagnole Garbine Muguruza, finaliste de l'Open d'Australie il y a deux ans, au 2e tour du tournoi.

Prochain challenge : les huitièmes de finale

Un victoire en pleine nuit, heure de Paris. Une fois sa douche prise, Alizé Cornet s'est présentée devant les journalistes. "Je suis contente. J'ai fait un bon match de tennis, j'ai kiffé, il y avait une super bonne ambiance dans mon clan, dans mon box", a commenté la joueuse. "J'ai appelé toute ma famille après le match. Il y en a plein qui sont restés debout. C'est que des bonnes vibes, des bonnes vibrations, donc forcément, je suis contente."

>> LIRE AUSSI - Tennis : Andy Murray fait partie de ces personnages qui nous font aimer le sport

Alizé Cornet, 61e mondiale, dispute son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif. Si elle n'a jamais atteint les quarts, elle a incontestablement réussi la performance du jour. On lui souhaite de souffler victorieusement ses 32 bougies samedi. Elle affrontera la Slovène Tamara Zidanšek, 29e mondiale, pour une place en huitièmes de finale.