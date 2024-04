«On va tout donner» : à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions, les supporters du PSG se mobilisent

Après Barcelone, les supporters parisiens s’apprêtent à se rendre à Dortmund. Près de 4.000 fans du Paris Saint-Germain vont faire le déplacement, certains en car, d’autres en train. Maxime et Victor, amis dans la vie et supporters invétérés du PSG, ont pour leur part choisit de partir en voiture, munis de leurs précieux sésames : "Nous n’avons pas hésité une seconde. Dès l’ouverture de la billetterie, on a réservé nos places. Cela va être une journée historique que nous ne voulions pas manquer", explique Maxime.

6 heures de trajet et une voiture décorée aux couleurs du PSG

Ces Parisiens se sont donnés rendez-vous ce mercredi à 10h dans le centre de la capitale. Un trajet de plus de 550km pour rallier l’une des villes emblématiques du foot allemand. Une route que les fans parisiens connaissent bien. En décembre dernier, en phase de groupes de la Ligue des champions, Paris s’était déplacé à Dortmund et avait décroché le match nul, un but partout.

En attendant, Victor a décidé de décorer sa voiture aux couleurs du PSG : "On va mettre les maillots sur le tableau de bord, les écharpes sur les fenêtres et on prend à traverser la Belgique et arriver en Allemagne pour encourager le PSG".

Saucisses, frites et victoire du Paris Saint-Germain

Comme lorsqu’ils sont allés à Milan en début de saison, les deux amis prévoient d’arriver en avance au stade pour profiter de l’ambiance, s’acheter sans doute un souvenir de ce match dans la boutique du club allemand et goûter aux spécialités locales. Saucisses, frites, bières avec modération et ensuite le match avec, ils l’espèrent, une victoire du PSG : "Vu les dernières performances de Dortmund (défaite 4-1 face à Leipzig), on espère la victoire, après cela reste un match de Ligue des champions", explique Maxime.

Victor, lui, estime que Kylian Mbappé va faire la différence : "Notre numéro 7 va marquer pour emmener le PSG en finale avant de quitter le club. Je parie sur un succès parisien 1-0, le match aller sera plus compliqué que le match retour qui se jouera au Parc des Princes". Mais face au mur jaune et ses irréductibles supporters allemands, il sera difficile de se faire entendre, Victor va tout donner : "L’idée, c’est de ne plus avoir de cordes vocales à la fin du match. On va tout donner, chanter à fond pour pousser nos joueurs et remporter la rencontre".

En attendant, Maxime s’échauffe dès maintenant la voix pour tenter de remporter également le match des tribunes en reprenant l’un des grands tubes parisiens : "Après tant d’années de galère et de combat où pour toi, Paris SG, on va se casser la voix".