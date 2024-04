Sacre du PSG : «Il a créé une équipe», un succès qui porte la marque de Luis Enrique

12, c’est le chiffre du jour. Comme le nombre de points d’avance du PSG en tête de la Ligue 1. Après la défaite de Monaco à Lyon 3-2 dimanche soir, Paris est assuré du titre de champion de France, le 12e de son histoire. En tête du classement depuis la 12e journée, le club de Luis Enrique remporte un titre qui lui tendait les bras depuis plusieurs semaines. Ce succès porte l'empreinte de l'entraîneur, Luis Enrique, et ce, même s’il ne faut pas oublier ses débuts timides sur le banc parisien.

"Ils ont une grande solidarité entre eux"

Il a notamment été critiqué lors de ses premiers mois à la tête du PSG, pour son jeu de possession ennuyeux et son choix de faire tourner régulièrement, quitte à mettre ses cadres sur le banc. Les résultats lui donnent aujourd'hui raison, et le consultant Europe 1, Alain Giresse, salue son travail sur le banc francilien.

"Il a créé une équipe, un ensemble et ils ont une grande solidarité entre eux. On voit qu'il n'y a pas de rictus sur le terrain entre les joueurs. Je crois que là, il a su maîtriser ce groupe", assure l'ancien milieu de terrain.

Les supporters derrière Enrique

Au cours de sa première saison, Luis Enrique a finalement réussi à se mettre les supporters dans la poche, à l'image de Frédéric : " On a un très bon entraîneur. Il y a des fois, il nous fait des trucs un peu bizarres, mais quand même... On va aller en demi-finale donc bon".

D'autres, comme Aurélien, croient désormais plus que jamais au quadruplé et à la victoire en Ligue des champions : "On a franchement tous la conviction qu'on va remporter la LDC cette année, à 300 %". Et preuve de l'engouement, ils seront 4.000 Parisiens mercredi à faire le déplacement à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.