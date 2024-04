Football : vers un nouveau rôle pour Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Encore une nouvelle qui nous vient d’Espagne à prendre avec des pincettes. Après l’information d’une nouvelle loi qui permettrait à l’actuel capitaine du PSG de profiter d’avantages fiscaux, il se pourrait que l’international français ait déjà connaissance du poste qu’il occupera lorsqu’il jouera au Real Madrid la saison prochaine.

L’information a rapidement circulé dans les médias espagnols et sur la Une du quotidien AS, ce mercredi 24 avril, on pouvait lire la chose suivante : "Mbappé acepta ser el 9". Selon eux, l’international français aurait accepté d’occuper le poste d’avant-centre la saison prochaine.

La Ligue des champions et le Ballon dOr

Si Carlo Ancelotti ne manque pas de talents offensifs dans son équipe avec Vinícius Júnior, Rodrygo et Jude Bellingham, aucun de ces joueurs n’est un avant-centre de formation. Joselu est le seul numéro 9 de métier, mais il manque clairement de réussite devant les cages depuis le début de la saison.

"Kylian sait qu'en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des champions et le Ballon d'Or", aurait déclaré un proche du joueur au quotidien espagnol. Il est important de rappeler que le départ de l’international français en direction de la capitale madrilène n’a toujours pas été officialisé.