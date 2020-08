"On savoure" : à Lisbonne, les fans du PSG aux anges après la qualification en finale

REPORTAGE

Après une décennie de désillusions, les fans du PSG étaient aux anges, mardi soir, après la qualification de leur club de coeur pour la finale de la Ligue des champions face à Leipzig. Et si le format inédit du "Final 8" imposait, comme pour tous les matches, un huis clos strict en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux supporters avaient fait le déplacement à Lisbonne pour encourager les coéquipiers de Kylian Mbappé. Et après le match, un millier d'entre eux étaient restés devant l'entrée de l'hôtel des joueurs, pour savourer avec eux.

"Enfin ! Ça fait longtemps qu'on attend ça, savoure une fan au micro d'Europe 1. Ça fait du bien d'être en finale pour la première fois". "L'ambiance, elle est là ! Moi, j'attends ça depuis qu'on est tout petit", dit un autre, avant d'assurer : "Je pense qu'on peut la gagner."

"Deux clubs français en finale, ça serait super"

Reste désormais pour ces supporters à connaître l'identité de leur adversaire en finale, alors que le Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais doivent s'affronter mercredi soir. Et parmi les fans, les avis divergent, avec d'un côté ceux qui veulent une finale franco-française, et ceux qui préfèrent le Bayern, notamment pour des raisons de prestige. "Lyon-Paris, ça serait extraordinaire. Deux clubs français en finale de la Ligue des champions, ça serait super", explique un partisan de la première option.

Nathan, lui, préférerait affronter les Munichois, mais ne serait pas contre un petit coup de main des Lyonnais, et espère ainsi "une finale Paris-Bayern avec deux-trois rouges pour les joueurs du Bayern, et deux-trois blessures. Que les Lyonnais commencent le travail, qu'on le finisse à leur place, ça serait parfait, et c'est nous qui récoltons les fruits à la fin".

Mais joueurs et supporters se retrouvent sur un point. Peu importe l'adversaire, l'ambition est désormais d'aller au bout.