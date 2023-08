«On a bien travaillé» : pour le FC Sochaux, l'audition de la dernière chance face à la DNCG

C’est un moment fatidique dans l'histoire du FC Sochaux Montbéliard. Ce jeudi midi, le club du Doubs saura s'il est, ou non, rayé de la carte du football français. La DNCG (direction national du contrôle de gestion) décidera si le club est maintenu dans le championnat de National (troisième division) ou s'il disparaît purement et simplement. Il y a deux semaines, Romain Peugeot, arrière petit-fils du fondateur du club, annonçait l'arrêt du processus de rachat du FC Sochaux et plongeait les supporters dans la détresse.

Mais aujourd'hui, le projet porté par Jean-Claude Plessis, ex-président historique du club entre 1999 et 2008, suscite un vent d'espoir. L'homme de 79 ans, épaulé par de nombreux acteurs, ne voit guère d'autres issues qu'un maintien en National.

"Les pouvoirs publics ont répondu présent"

"Je suis confiant parce que je pense qu'on a rempli les cases demandées. Mais nous sommes au mois d'août et il a fallu tout faire en cinq jours pratiquement. Il nous manque sans doute quelques donateurs mais le dossier est complet et on a bien travaillé. Les pouvoirs publics ont répondu présent donc oui, je suis confiant", assure le dirigeant.

Un million d'euros ont été injectés par les communautés d'agglomération Pays de Montbéliard et Grand Belfort mais aussi par le département du Doubs. Cinq millions supplémentaires seront ajoutés par des investisseurs privés en cas de maintien du club. Au-delà du FC Sochaux-Montbéliard, c'est une population que souhaite sauver Jean-Claude Plessis.

"Il faut sauver l'âme de la région"

"Ce sont de petites gens, le stade Bonal (où le FCSM joue ses matchs NDLR) c'est le centre du monde pour eux. Il faut sauver l'âme de la région. Ce sont ces gens qui bossent et dont la situation n'est pas si facile. Pour eux, le stade de foot, c'est là où on se retrouve toutes les semaines. Et ce de génération en génération", plaide-t-il. Plus qu'une étape donc pour le FC Sochaux et son projet FCSM 2028, date qui marquera le centenaire du club doubien. D'ici là, l'objectif est simple : retrouver l'élite du football français.