«C'est une part de nous tous qui s'en va» : à Sochaux, la décision du CNOSF attriste les supporters

À Sochaux, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Malgré les fonds réunis par un héritier de la famille Peugeot, les autorités sportives ont rejeté mardi le plan de sauvetage du FC Sochaux, qui se dirige vers le dépôt de bilan. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a refusé la demande du FC Sochaux Montbéliard (FCSM) de se maintenir en Ligue 2, a annoncé un élu local. Le CNOSF n'a pas été convaincu par le projet de reprise piloté par Romain Peugeot, arrière petit-fils du fondateur du club. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Montbéliard devant le stade Bonal pour rencontrer les supporters, attristés par la nouvelle.

"Dans mon sang, c'est jaune et bleu"

L'ambiance est plus que morose. Après avoir assisté aux entraînements de ce mercredi matin, beaucoup de supporters sont venus faire un dernier tour en boutique, à l'image d'Estelle qui avait encore les yeux rougis. Les larmes ont coulé ce matin (mercredi) au réveil. On a toujours eu une passion dans la famille pour le foot, que ce soit mon grand-père, mes parents, mon frère et moi-même. C'est une part de nous tous qui s'en va", déplore la supportrice au micro d'Europe 1.

Elle a donc acheté une énième écharpe pour orner sa voiture et continuer d'afficher fièrement les couleurs jaune et bleu du club. Et c'est aussi ce qu'a décidé Pierre cet après-midi. "Mon premier cadeau que j'ai eu, c'est un maillot de Sochaux. Je devais avoir six ou sept ans. Là, je vais partir loin un petit moment, du coup je voulais acheter un maillot avant de partir et l'avoir sur place pour me faire plaisir", explique le fan du club. Un maillot que Pierre va donc mettre dans sa valise pour s'envoler d'ici quelques jours au Canada pour les études.

Ilian, lui, a acheté la tenue complète. "Ça me fait très mal au cœur. J'ai grandi avec ce stade, je viens tous les samedis. Dans mon cœur, c'est jaune et bleu, dans mon sang, c'est jaune et bleu et ça le sera toujours", affirme fièrement ce supporter. La prochaine saison risque d'être difficile à vivre pour les Sochaliens.