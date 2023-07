Football : le FC Sochaux, un monument du football français menacé de disparition

Depuis huit ans et le retrait de Peugeot, c’est une lente agonie pour le club de football de Sochaux. Après les années fastes, des victoires en coupe de France et en coupe de la Ligue dans les années 2000, les lionceaux sont tombés dans l’anonymat de la Ligue 2. Plusieurs propriétaires se sont succédé et, l’actuel, un milliardaire chinois, refuse de combler les dettes estimées à plus de 11 millions d’euros.

"Il faut rester combatif"

Le président du club des supporters Planète Sochaux est dépité. "On est des dizaines de milliers de supporters à pleurer et à être en colère, mais il faut aussi rester combatif. On ne peut pas abandonner notre club". Les fans craignent le pire. Sans argent frais, le club sochalien relégué administrativement en troisième division pourrait déposer le bilan, ce qui aurait pour conséquence la fermeture du très réputé centre de formation de Sochaux fréquenté notamment par Benoit Pedretti ou encore Marcus Thuram.

"Le centre de formation, c’est notre ADN, sans le centre de formation, Sochaux n’existerait pas. On est encore dans les meilleurs centres de formation en France. Si Thuram et son fils sont formés au centre de formation de Sochaux, c’est bien qu’il y a une raison", a déclaré Jean-Claude Plessis, ancien président emblématique du club. Ce dernier a reçu des centaines d’appels de supporters lui demandant de trouver une solution et il a déjà trouvé des entrepreneurs locaux prêts à investir pour sauver Sochaux du désastre.