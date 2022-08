OM-Reims : «On s'est régalés», les supporters marseillais conquis par le match

Marseille commence fort sa saison en Ligue 1 avec une victoire 4-1 dimanche face au Stade de Reims. Une rentrée réussie pour Igor Tudor, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, à la grande joie des supporters marseillais. Avec une ambiance électrique dans un stade Vélodrome plein à craquer, Europe 1 est allée rencontrer les supporters à l'issue du match.

"Tout le monde est content"

Pour Camille et Anthony, l'Olympique Marseille ne pouvait pas mieux entamer sa saison. "C'était magnifique, il y avait plein de buts. C'était une ambiance de folie donc on est super contents !", expliquent-ils. Jérôme, venu avec ses deux jeunes fils qu'il tient par la main à la sortie du stade, est conquis : "On s'est régalés. Les recrues claquent trois buts. Tout le monde est content, les petits sont heureux. À refaire !"

"Il faut laisser du temps" à Tudor

Pour Philippe, cette victoire est signe que 'la méthode Tudor' "prend forme". "Je lui fais confiance. On lui donne encore du temps, mais c'est plaisant quand on met des buts" explique-t-il. À ses côtés, Michel regrette quant à lui l'accueil réservé à l'entraîneur au début de la rencontre. "Il a été hué, c'est un petit peu dommage. Il faut lui laisser du temps". Après des matches de préparation compliqués et des tensions au sein du vestiaire olympien, les supporters semblent prêts à laisser plus de temps à Igor Tudor. Au final, c'est peut-être l'entraîneur marseillais qui a le plus surpris dans le stade Vélodrome dimanche.