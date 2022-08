Reprise de la Ligue 1 : les fans de football piaffent d'impatience

Les mordus de football, bientôt de retour dans les stades de l'hexagone. La Ligue 1, version 2022-2023, débute ce vendredi soir avec une première affiche entre Lyon et l'AC Ajaccio. De quoi ravir les nombreux passionnés qu'Europe 1 a rencontrés à Angers.

Dans la boutique officielle du club en centre ville, Louis imprime le nom de l'attaquant d'Angers, Sofiane Boufal, sur de nombreux maillots. "Il faut bien placer le flocage, ensuite on pose et la magie opère". L'opération ne prend qu'une quinzaine de secondes. "Et voilà, il est prêt pour la saison", déclare fièrement Louis.

"Je suis extrêmement pressé"

Une nouvelle saison qui démarre ce vendredi, donc, même si les supporters angevins devront eux patienter jusqu'à dimanche et la réception du FC Nantes voisin. Pour Gaël, l'important, ce ne sont pas que les trois points de la victoire : "Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On va tout défoncer et on va s'équiper un petit peu".

La boutique, Noé, lui, n'est pas prêt d'y entrer même si le jeune homme a quand même hâte de voir le championnat reprendre dans sa ville : "Moi, je suis extrêmement pressé là, j'attends", avoue-t-il, maillot du Real Madrid sur le dos : "Moi c'est plutôt le Real". Une forme d'hommage à Raymond Kopa, le Ballon d'Or 1958, ancienne gloire du club madrilène mais qui a débuté au SCO d'Angers.

La "dalle angevine"

Raymond Kopa, c'est d'ailleurs le nouveau nom du Stade d'Angers. Une enceinte que Fayçal est impatient de retrouver : "Ah clairement, je suis pressé que ça reparte. Là, on peut gagner, on a tout ce qu'il faut". Angers, qui a surtout la dalle, la fameuse dalle angevine, celle qui ouvre l'appétit de Josué : "Ça veut dire qu'on veut gagner à tout prix, qu'on veut manger la Ligue 1".

Le SCO d'Angers devra toutefois batailler plus qu'à l'accoutumée pour conserver sa place dans l'élite. Au terme de la saison, ce seront quatre clubs qui descendront en Ligue 2.