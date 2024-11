Scrabble : l'exploit de ce Néo-Zélandais, champion du monde des versions anglaise, française... et espagnole !

Scrabble ! Nous nous sommes tous cassés un jour les dents sur ces dernières lettres qui nous restaient en main, comme le X ou Y. Et gagner une partie dans notre langue maternelle est déjà suffisamment compliqué pour qu'on se complique la tâche à essayer de le faire dans une langue étrangère. Mais les exploits existent bel et bien et les champions avec. Le dernier en date se nomme Nigel Richards : il vient d'être sacré champion du monde de Scrabble en espagnol... après l'avoir été en anglais et en français !

Un champion de Scrabble trilingue

Nigel Richards, Néo-Zélandais, 57 ans, champion, winner et campeón. Cet as du Scrabble au parcours surprenant a pesé sur la version anglophone du jeu durant 15 ans, avant de commencer à s'ennuyer en 2015. Pour se compliquer la tâche, il décide de partir à la conquête du jeu francophone, sans parler un mot de français. Il apprend donc par cœur les 380.000 mots du dictionnaire officiel du jeu et devient champion du monde, après seulement trois mois de révisions. Un exploit phénoménal.

D'autant plus incroyable que malgré sa connaissance parfaite du dictionnaire français, il ne maitrise en rien la grammaire ni la logique de notre langue. Il serait bien incapable de construire par exemple une phrase. Mais peu importe, grâce à sa mémoire stupéfiante, il s'adjuge pas moins de neuf titres francophones supplémentaires avant d'aller encore plus loin : il décide d'aller s'attaquer à la concurrence espagnole.

Rebelote. Il apprend le dictionnaire de la langue de Cervantes et ses quelque 700.000 mots jusqu'à créer l'exploit ce lundi 11 novembre en devenant le champion du monde de Scrabble hispanophone. Une nouvelle victoire, d'autant plus inédite que le Néo-Zélandais a fait mieux que l'ordinateur à deux reprises dans le tournoi, une première dans le pays.