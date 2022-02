Neige 100% artificielle aux JO d'hiver à Pékin : qu'en pensent les skieurs ?

J-2 avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de Pékin . 3.000 athlètes de haut niveau sont attendus et les épreuves se dérouleront sur trois sites, Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. A Yanqing, où il n'a pas neigé un seul flocon, une station de ski a été créée de toute pièce, avec de la neige artificielle. Une installation coûteuse en eau et en énergie, mais qui ne perturbe pas les skieurs.

Une neige "très particulière"

D'étranges langues de neige sorties de nulle part dans un paysage un peu lunaire garni d'une végétation vaguement méditerranéenne... A Yanqing, les pistes sont faites uniquement de neige artificielle. Et le descendeur niçois Matthieu Bailet les a déjà testées. "C'est une neige très particulière que moi, personnellement, je n'avais jamais skiée", confie-t-il sur Europe 1. "Les autres athlètes trouvent qu'elle ressemble un peu à celle des précédents Jeux olympiques". C'est surtout les conditions météorologiques, plus que la neige artificielle, qui inquiètent Matthieu Bailet.

Le vent, source d'inquiétude

Après, il fait souvent beau, il fait très froid et le petit problème, qui nous met le doute, c'est le vent. Il y en a tous les jours, un peu plus fort, un peu moins fort, et on sait très bien que dans notre sport, c'est ce qu'il y a de plus irrégulier et de moins juste. Mais ça fait partie du jeu aussi".

Une descente loterie, c'est peut être ce qui nous attend dimanche avec le premier grand rendez vous du ski alpin ...