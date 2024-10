NBA : le phénomène Victor Wembanyama fait son grand retour sur les parquets de basket américains

La saison de basket américain, la fameuse NBA, débute ce mardi aux États-Unis avec quatorze Français engagés dont le géant tricolore, Victor Wembanyama. Après avoir remporté la médaille d’argent aux JO de Paris 2024 avec l’équipe de France, le pivot de 20 ans a retrouvé son club de San Antonio Spurs et aborde cette nouvelle saison avec beaucoup d’appétit. Le natif du Chesnay, dans les Yvelines, reprend la compétition dès vendredi avec le club texan face aux Dallas Mavericks. Victor Wembanyama, en forme après son été olympique, se montre très ambitieux.

"Wemby" a faim, très faim. Et il a même un appétit d’ogre à l’entame de cette nouvelle saison de NBA ! Le Français des San Antonio Spurs veut cumuler les trophées afin de construire "un palace", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de rentrée dans le Texas. Le pivot sort d’une première saison exceptionnelle avec des statistiques ahurissante : 21.4 points, 10.6 rebonds, 3.9 passes, 3.6 contres de moyenne, un titre de rookie of the year (meilleur jeune de l’année) et une place dans la All-Défensive First Team (meilleure équipe défensive de la ligue).

Du muscle pour devenir encore plus impressionnant

Victor Wembanyama est plus impressionnant que jamais. Le géant de 2m22 a pris 11 kg de muscle en seulement un an et pèse désormais 106 kg. Le vice-champion olympique a régalé le public lors des matchs de pré-saison. La star âgée de 20 ans souhaite désormais devenir un joueur clef de son équipe des Spurs, comme l’était en son temps Tony Parker, et décrocher un jour le titre très convoité de meilleur défenseur de l’année aux États-Unis, récompense remportée l’année dernière par le français Rudy Gobert et cela pour la quatrième fois. "C’est la même chose pour tous mes trophées qu’ils soient collectifs ou individuels, je les aime, je les chéris vraiment", insiste le basketteur phare de l’équipe des San Antonio Spurs.

"Mon rôle, je le vois leader par l’exemple, leader sur le terrain, c’est quelque chose qui doit devenir naturel", a conclu celui qui porte le maillot numéro 1 de la franchise texane entraînée par le mythique Gregg Popovich. Pour les Américains, Victor Wembanyama est un ovni et devrait marquer l’histoire du basket, comme confirme le célèbre consultant de Canal+ George Eddy interrogé par Jacques Vendroux. "C’est un peu basket extraterrestre, futuriste, c’est Star Wars sauf que c’est la réalité. Et en plus, c’est un Français qui a été formé dans le système français. Tout le monde l’annonce comme la nouvelle légende du basket. À mon avis, c’est le meilleur joueur de ces quinze prochaines années", expliqué le franco-américain.

"Victor va tout révolutionner"

George Eddy adore Victor Wembanyama avec lequel il a des contacts réguliers et a tout de suite décelé son immense potentiel. "Je le connais très très bien. La première fois que je l’ai vu, c’est son père qui me l’a présenté dans la salle du Vésinet, club dont je suis dirigeant. Et après l’avoir regardé 5 minutes, je me suis dit, ce garçon c’est le futur Karim Abdul-Jabbar du basket français. Et il n’avait que 15 ans ! Son papa m’a demandé de lui donner des conseils pour le shoot mais il avait un tir parfait, donc je lui ai dit : ne change rien ! Victor va tout révolutionner car il peut shooter à 3 points, il peut dribbler, être pivot, il court comme un lapin, il couvre le terrain en deux dribbles et trois enjambées. Il aurait même pu être meilleur défenseur dès la première année, ce qui aurait été du jamais vu", conclut George Eddy avec son français à l’accent typiquement américain.

Cette saison, Victor Wembanyama espère que son équipe se qualifiera cette fois pour les Play-offs. Il pourra compter sur l’aide du vétéran Chris Paul. Le meneur de jeu, bientôt 39 ans, est l’un des meilleurs passeurs de la ligue et devrait permettre à San Antonio de franchir un cap.

Victor Wembanyama de retour en France en janvier

En France, les passionnés de basket doivent se lever pendant la nuit pour regarder ses matchs en direct à la télé. Mais certains chanceux auront l’occasion de le voir en chair et en os à Bercy. Son club de San Antonio jouera deux matchs à l’Accor Aréna de Paris face aux Indiana Pacers le 23 et 25 janvier prochains dans le cadre des NBA Paris Games. La NBA reprend la nuit de mardi à mercredi avec les Boston Celtics face aux New York Knicks à 1h30 et Los Angeles Lakers face à Minnesota Timberwolves à 4 heures à suivre sur Bein Sports.