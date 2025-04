Nike, Adidas, Puma... Pourquoi les prix des baskets pourraient s'envoler ?

La mise en place des droits de douane de Donald Trump va toucher de plein fouet le secteur de la sneaker. Nike, Adidas, Puma et autres font très largement fabriquer leurs baskets au Vietnam, pays qui va subir 46% de droits de douane à partir du 9 avril. Une décision lourde de conséquences, dont les Européens pourraient également pâtir.

C'est une très mauvaise nouvelle pour les géants de la sneaker. Les droits de douane américains annoncés en grande pompe mercredi par Donald Trump n'en finissent pas de chambouler les marchés financiers, et les Nike, Puma et autre Adidas ne sont pas épargnés par cette déflagration. L'action de la marque au swoosh a dévissé jeudi à plus de 13%, son plus bas niveau depuis 2017, tandis que Puma accuse une perte d'environ 10% et la marque aux trois bandes environ 11%.

Le Vietnam, usine mondiale de la sneaker

Et pour cause, Donald Trump a décrété un droit de douane de 46% pour le Vietnam, 32% pour l'Indonésie et 34% en Chine. Un véritable cataclysme, puisque ces trois pays produisent rien de moins que 95% des baskets de la planète et pèsent pour plus des trois quarts des exportations, selon le rapport de worldfootwear.com. Rien que pour le Vietnam, l'excédent commercial est de 123 milliards de dollars en 2024. Un chiffre largement porté par les 1,3 milliard de paires de sneakers qui sortent du pays chaque année, dont 50% partent pour les États-Unis et la Chine, soit 8 milliards de dollars par an.

Selon l'Office du représentant américain du commerce cité par bfmtv, les importations vietnamiennes aux États-Unis ont atteint 136,6 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, et les baskets pesaient environ un tiers des importations américaines en 2023.

Rien d'étonnant à cela, puisque le Vietnam abrite la production des géants de la sneaker. Nike y fabrique la moitié de sa production au sein de 130 usines qui emploient 450.000 employés, Adidas y produit 39% de ses baskets, Converse 40%, et Puma 35%.

Vers une hausse des prix, même en Europe ?

Face à ces taxes, et à l'impossibilité de relocaliser d'ici au 9 avril (date de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers) la production sur le sol américain, les acteurs du secteur pourraient augmenter leurs prix. Toujours d'après Footwear magazine, une paire vendue auparavant 50 dollars pourrait s'afficher entre 59 et 64 dollars. Soit une augmentation comprise entre 18% et 28%. Des chiffres inférieurs aux droits de douane que va mettre en place l'administration Trump.

Alors pour limiter la casse, il est possible que le prix des produits de ces marques subisse une augmentation, y compris en Europe, afin de combler au maximum les pertes. Ainsi, les Américains ne seraient pas les seuls à supporter les conséquences des droits de douane voulus par Donald Trump.