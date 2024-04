NBA : Paris accueillera deux matches des Spurs de Victor Wembanyama en janvier prochain

Les San Antonio Spurs du prodige français Victor Wembanyama disputeront deux matches de la prochaine saison régulière de NBA à Paris, les 23 et 25 janvier 2025, face aux Indiana Pacers, a annoncé lundi la Ligue professionnelle nord-américaine. "Paris, on revient!! Et pour deux matches", a indiqué la NBA sur son compte X en français. Si la capitale française accueillera pour la troisième année d'affilée une rencontre de saison régulière de NBA, il s'agira d'une première pour la franchise texane de "Wemby".

Le lieu de la rencontre non précisé à ce stade

Le lieu de la rencontre n'est pas précisé, alors que les deux dernières éditions du "Paris Game" avaient eu lieu à Bercy. En janvier, les Cleveland Cavaliers ont ainsi dominé les Brooklyn Nets dans cette salle. Un an plus tôt, ce sont les Chicago Bulls qui avaient remporté cette rencontre délocalisée face aux Detroit Pistons. La venue des Spurs était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, dans le sillage de l'émergence du phénomène Victor Wembanyama (20 ans, 2,24 m), sélectionné par la franchise texane comme premier choix du premier tour de draft en juin dernier.

Mi-octobre, une délégation des Spurs avait ainsi effectué un premier voyage prospectif. Interrogé à cette occasion sur son envie de voir San Antonio disputer une rencontre officielle à Paris, le patron de la franchise Peter J. Holt n'avait pas masqué son enthousiasme, évoquant "une probabilité assez forte". "Si ça ne tenait qu'à nous, je vous la confirmerais sur-le-champ", avait-il ajouté. Au-delà, "nous cherchons activement des opportunités de partenariats avec des entreprises françaises dans tous les domaines", avait déclaré le propriétaire de Spurs Sports & Entertainment, la holding qui possède entre autres les Spurs.

Outre de Paris, qu'elle affectionne particulièrement, la NBA cherche à développer la tenue de matches hors de ses frontières naturelles (États-Unis et Canada), en Europe, au Mexique ou encore au Moyen-Orient.