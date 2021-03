NBA : l'année en montagnes russes de Rudy Gobert, sélectionné pour son 2e All-Star Game

Malgré l'épidémie de coronavirus qui continue de frapper aux États-Unis, l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année aura bien lieu. Dans la nuit de dimanche à lundi, à Atlanta, les meilleurs basketteurs de NBA vont se retrouver pour disputer le traditionnel All-Star Game. À l'affiche de ce match des étoiles, on retrouvera donc les stars de la ligue américaine comme l'icône Lebron James, le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo, le duo des Brooklyn Nets Harden-Irving (Kevin Durant est blessé et absent), mais aussi un Français.

Car comme l'an passé, le pivot du Utah Jazz Rudy Gobert a été récompensé pour sa superbe saison en étant convié à l'évènement. Une récompense pour le natif de Saint-Quentin, qui a su relever la tête après une année mouvementée.

Au cœur de la polémique il y a un an

Il y a un an, Rudy Gobert s'était en effet retrouvé au cœur d'une vive polémique. Alors que la montée en puissance de l'épidémie de coronavirus menaçait le bon déroulé des compétitions sportives outre-Atlantique, le pivot était devenu le premier joueur testé positif au Covid-19, et la nouvelle avait entraîné la suspension immédiate de la saison. Or, deux jours plus tôt, Gobert s'était amusé en interview à toucher la forêt de micros tendue vers lui. Une séquence filmée qui était vite devenue virale sur les réseaux sociaux et avait fait de Gobert la cible de nombreuses critiques, et ce alors qu'il venait, quelques semaines plus tôt, d'être sélectionné pour son premier All-Star Game.

Mais après avoir présenté platement ses excuses et fait un don de 500.000 euros pour la recherche, le pilier de l'équipe de France a su sortir de cette mauvaise séquence et s'est remis au travail. Sa franchise lui fait confiance et lui rédige un contrat mirobolant de 205 millions de dollars sur cinq ans, faisant du double lauréat du titre de défenseur de l'année le sportif français le mieux payé au monde.

Le Jazz et Gobert impressionnent à l'Ouest

Et depuis la reprise de la saison, le pivot impressionne. Rabiboché avec son coéquipier Donovan Mitchell, qui avait contracté le Covid-19 dans son sillage et lui avait reproché sa négligence, Rudy Gobert est vite redevenu le pivot dominant célébré pour sa défense et sa science du contre. Avec 14 points, 13 rebonds et plus de deux contres par match en moyenne, le basketteur de 28 ans est l'un des principaux artisans de la superbe saison du Jazz, qui occupe la première place de la très relevée conférence Ouest.

L'ultime récompense est tombée le mois dernier, avec une seconde sélection pour le All-Star-Game. "C'est une consécration", s'est-il réjoui en conférence de presse. "Si vous m'aviez dit il y a 20 ans que je jouerai deux fois le All-Star Game, ça m'aurait paru impossible." Troisième Français de l'histoire à être convoqué au "ASG" après Tony Parker et Joakim Noah, Rudy Gobert figurera dans l'équipe de la superstar des Lakers LeBron James.