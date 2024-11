Natation : Léon Marchand s'impose, encore, sur 400 m quatre nages à Singapour

Léon Marchand a remporté le 400 m quatre nages samedi à Singapour, lors de la troisième et dernière étape de la Coupe du monde en petit bassin. Vainqueur sur les trois distances du quatre nages (100 m, 200 m et 400 m) lors des trois étapes de cette Coupe du monde en petit bassin (Shanghai, Incheon et Singapour) disputées cet automne, le Français a coiffé triomphalement samedi la couronne mondiale.

En route pour les Championnats du monde

Pour conclure cette séquence, le quadruple champion olympique français a signé un temps de 3 min 58 sec 45/100e, à 15 centièmes de son record de France établi il y a une semaine à Incheon (Corée du Sud). À nouveau coiffé du bonnet de son coéquipier en équipe de France Florent Manaudou, le Toulousain de 22 ans a devancé l'Italien Alberto Razzetti (4 min 00 sec 59/100e) et l'Américain Trenton Julian (4 min 04 sec 46/100e).

Vendredi, Léon Marchand avait établi un nouveau record du monde du 200 m quatre nages, en effaçant de près d'une seconde la marque, vieille de 12 ans, de l'Américain Ryan Lochte, en 1 min 48 sec 88/100e. La veille, il avait battu le record d'Europe du 100 m quatre nages, en 49 sec 92, améliorant de 34/100e le précédent record continental qui était détenu depuis 2018 par le Russe Vladimir Morozov.

La saison du Français va se poursuivre du côté de Budapest, pour les Championnats du monde en petit bassin (25 m), du 10 au 15 décembre.