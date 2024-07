JO Paris 2024 : Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou porte-drapeaux français

La discobole Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manaudou seront les porte-drapeaux de la délégation française à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet, a indiqué jeudi une source proche du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016, et Florent Manaudou, triple médaillé olympique dont l'or en 2012, ont été choisis après un vote des athlètes sélectionnés pour les JO, selon le quotidien Le Parisien qui a révélé l'information.

