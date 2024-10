Natation : Léon Marchand bat un nouveau record de France à Shanghai

A chaque jour son record : comme vendredi sur 100 m 4 nages, Léon Marchand a battu un nouveau record de France samedi, cette fois sur 200 m 4 nages lors de l'étape de Shanghai de la Coupe du monde en petit bassin. Pour sa compétition de reprise après ses quatre médailles d'or olympiques à Paris, Marchand, qui "essaie juste de (s')amuser" en Chine afin de retrouver ses "standards", a signé en 1:53.53 le nouveau record de France de 200 m 4 nages en petit bassin, détenu depuis 2012 par Jérémy Stravius (1:54.00).

>> LIRE AUSSI - Natation : les exploits de Léon Marchand font bondir les inscriptions dans son club à Toulouse

Un duel avec la star locale, Shun Wang

Et ce n'était qu'en séries, qu'il a dominées, avant la finale prévue à 13h16 heure française, en soirée dans la piscine de Shanghai, qui n'aura d'yeux et de voix que pour la star locale Shun Wang. Le Chinois, champion du monde de la spécialité en 2016 et 2018, a dominé sa série en 1:54.05 alors que le Britannique Duncan Scott prenait le deuxième temps de celle de Marchand en 1:53.89. Le même Scott qui avait pris la médaille d'argent dans le grand bain parisien cet été sur 200 m 4 nages, déjà derrière le supersonique Français.

Marchand, qui était également engagé sur 100 m nage libre à Shanghai samedi, a finalement décidé de ne pas participer à cette autre course.