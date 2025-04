Gisèle Pelicot et Léon Marchand dans les «100 personnes les plus influentes» du magazine Time

Gisèle Pelicot, devenue un symbole des victimes de viols, et Léon Marchand, nageur triomphant aux Jeux de Paris, sont présents dans la liste des "100 personnes les plus influentes de 2025" publiée mercredi par le magazine américain Time.

Les Français Gisèle Pelicot, devenue un symbole des victimes de viols, et Léon Marchand, nageur triomphant aux Jeux de Paris, sont présents dans la liste des "100 personnes les plus influentes de 2025" publiée mercredi par le magazine américain Time.

Connu pour son choix de la personnalité de l'année, désignée en décembre, Time publie aussi, depuis plus de 20 ans, une liste des 100 personnes "les plus influentes sur la planète", qui inclut cette année des personnalités très diverses, du président Donald Trump au chanteur Ed Sheeran. Et, dans cette liste, deux Français, tous les deux dans la catégorie "icônes": Gisèle Pelicot et Léon Marchand.

Un procès au retentissement mondial

La première, "dans une démonstration d'un courage extraordinaire" selon le magazine, a refusé que le procès contre son ex-mari, qui l'avait droguée et violée pendant des années, et des dizaines d'autres hommes également accusés de viol, ne se déroule à huis clos.

Ce procès des viols de Mazan, fin 2024, avait connu un retentissement mondial. "Chaque matin, quand Gisèle Pelicot arrivait dans ce tribunal en France la tête haute, elle refusait par là d'être sous la domination d'un ordre patriarcal qui a asservi les femmes depuis si longtemps", écrit pour Time Gloria Steinem, immense personnalité américaine du féminisme.

"Léon est simplement inarrêtable"

Gisèle Pelicot avait déjà été distinguée par le magazine dans sa liste des femmes de l'année 2025. Le second est Léon Marchand, dont "la motivation à mettre le premier la main sur la ligne d'arrivée aux Jeux olympiques de Paris a capturé l'attention du monde entier, quatre fois", écrit pour Time Summer McIntosh, jeune championne canadienne.

Le Français de 22 ans a remporté quatre médailles d'or en natation l'été dernier : 200 et 400 m quatre nages, 200 m papillon et brasse. A Paris, "tout le monde ressentait cette énergie quand Léon nageait", écrit encore la Canadienne, triple médaillée d'or. "Léon est simplement inarrêtable."