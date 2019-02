Mondiaux de ski alpin : Vlhova sacrée en géant, Worley 6ème

Petra Vlhova est devenue la première Slovaque championne du monde de ski alpin, après son sacre en slalom géant sur les pistes suédoises d'Are jeudi, en devançant l'Allemande Viktoria Rebensburg et l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Vlhova avait décroché le premier podium de l'histoire du ski alpin slovaque il y a une semaine avec la médaille d'argent du combiné alpin, et visera le doublé slalom géant/slalom samedi, avec pour principale rivale Shiffrin, triple tenante de la couronne mondiale entre les piquets serrés. La Française Tessa Worley, championne sortante, n'a pu faire mieux qu'une sixième place, à plus d'une seconde de Vlhova, pénalisée notamment par une faute d'attaque en première manche qui l'avait reléguée à une demi-seconde de la Slovaque après le premier passage.

Une fin de seconde manche époustouflante. Deuxième après la manche initiale, Vlhova a réalisé une fin de seconde manche époustouflante pour réussir à reprendre plus d'une demi-seconde à Rebensburg, auteure du meilleur temps sur le premier tracé, et s'imposer de quatorze centièmes au final. À 23 ans, Petra Vhlova a sensiblement haussé le curseur en Coupe du monde cet hiver, signant jusqu'à présent dix podiums, et s'imposant à quatre reprises (deux fois en géant, une fois en slalom et une fois en parallèle). Comme un signe du destin, elle remporte son premier titre mondial dans la station suédoise où elle avait signé son premier succès en Coupe du monde, en slalom en décembre 2015 alors qu'elle n'avait que 19 ans.