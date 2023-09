Mondial de rugby : Antoine Dupont ne s'est pas fait opérer vendredi, la décision prise sous 48 heures

Antoine Dupont va-t-il pouvoir rejouer pour les Bleus à la Coupe du monde de rugby ? Le capitaine et star du XV de France, sorti blessé au visage jeudi soir lors de la démonstration des Français contre la Namibie (96-0), souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique" et sa présence pour la suite de la compétition est incertaine. En langage plus clair, sa pommette droite est enfoncée. Ce type de blessure n'est pas rare dans les sports de combat et peut nécessiter une opération chirurgicale.

Laisser l'œdème se reposer

Ce vendredi, le Toulousain est parti consulter des spécialistes à Toulouse, mais contrairement à ce qui est évoqué par plusieurs médias, Antoine Dupont ne s'est pas fait opérer. Le numéro 9 de l'équipe de France a subi un contrôle ce jour, et la décision de l'opérer ou non sera prise d'ici 48 à 72 heures, confie une source proche du joueur à Europe 1.

Il faut laisser l'œdème se reposer pour que le diagnostic soit le plus précis possible. Antoine Dupont sera fixé ce week-end. Le scénario catastrophe, avec un forfait définitif, n'est pas encore acté.