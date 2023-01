Mondial de handball : désillusion pour la France qui s'incline en finale face au Danemark

Le Danemark a brisé le rêve d'un septième titre planétaire pour l'équipe de France masculine de handball en dominant la finale du Mondial 2023 (29-34), dont Europe 1 est la radio officielle, dimanche à Stockholm. Les Bleus, champions olympiques en 2021 à Tokyo, n'ont pas réussi à digéré dix premières minutes cauchemardesques, et ont laissé les Danois rentrer dans l'histoire du Mondial masculin avec une passe de trois inédite (2019, 2021, 2023). Luka Karabatic et ses coéquipiers, déstabilisés par l'agressivité danoise et l'efficacité de l'arrière Simon Pytlick, ont complétement raté le début de leur finale : après quinze minutes de jeu, ils étaient menés 12-7.

Pas de cinquième titre pour Nikola Karabatic

Mais les Bleus ont laissé passer l'orage et sont revenus au score petit à petit pour rallier les vestiaires avec un seul but de retard (16-15) sous l'impulsion de Nedim Remili (cinq buts en première période). Grâce à Dika Mem, la France est revenue à la hauteur des Danois dès le début de la seconde période (16-16), mais n'a jamais réussi à passer devant et s'est même retrouvée reléguée à quatre longueurs (31-27) à cinq minutes du coup de sifflet final. Malgré un dernier sursaut pour revenir à deux points (31-29), les Bleus ne sont pas parvenus à renverser la situation et à offrir à Nikola Karabatic un cinquième et ultime titre mondial pour sa dernière apparition à 38 ans dans un Mondial.

"On n'a pas réussi à revenir en deuxième mi-temps, cela a été compliqué, ils ont bien joué, mais il n'a pas manqué grand chose", a analysé au micro de BeIN Sports le capitaine, Luka Karabatic.