Mondial de football féminin : Amel Majri participera à la compétition accompagnée de son bébé

Maman depuis un peu plus d'un an, Amel Majri aurait pu laisser sa fille Maryam aux soins de sa nounou et s'envoler pour l'Australie, à plus de 16.000 kilomètres de l'Hexagone où les Bleues s'apprêtent à disputer la Coupe du monde féminine de football. Mais le nouveau-né sera finalement du voyage en Océanie. La Lyonnaise de 30 ans, qui vit son troisième Mondial, sera accompagnée de son bébé pendant la compétition au cours de laquelle la fédération a pris en charge le billet d’avion et les frais d’hôtel.

Dès son arrivée aux commandes de l'équipe de France féminine, le sélectionneur Hervé Renard s'était d'ailleurs montré favorable à l'idée d'accueillir les joueuses avec leur(s) bébé(s). "Je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge. Je pense que c'est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune à la maison", déclarait-il.

"Je crois que nous progressons beaucoup sur ce thème"

Et en Australie, la présence de la petite fille d’Amel Majri apporte de la gaité au sein du groupe France. Certaines joueuses comme Kenza Dali ou Sakina Karchaoui aiment passer du temps avec le bébé de leur coéquipière. Une expérience concluante et saluée sur Europe 1 par la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra : "J'ai été touché par les propos d'Hervé Renard donc je crois que, collectivement, nous progressons beaucoup sur ce thème important et je m'en réjouis".

Amel Majri n’est pas la seule maman à participer à cette Coupe du monde puisque plusieurs joueuses des sélections américaines et jamaïcaines sont, elles aussi, venues en Australie avec leur bébé. La fédération internationale a d’ailleurs fait évoluer son règlement en instaurant un congé maternité de 14 semaines.