Mondial-2022 : «On va implorer les marabouts» pour Sadio Mané, déclare la numéro 2 de la FIFA

C'est un énorme coup dur pour les Lions de la Teranga. L’attaquant international du Sénégal Sadio Mané est sorti à la 21e minute de jeu avec le Bayern Munich, mardi, contre le Werder Brême et pourrait être indisponible pour la Coupe du monde au Qatar. "C'est une très grande et triste nouvelle", a réagi Fatma Samoura , secrétaire générale de la FIFA, dans un entretien exclusif accordé à Europe 1 et qui sera à retrouver en intégralité, jeudi soir, dans l'émission Europe 1 Sport.

"Cette fois-ci on va les implorer"

"Nous, on va utiliser nos marabouts", a déclaré la native du Sénégal au micro d'Europe 1 Sport. À la question "ils sont efficaces chez vous les marabouts ?", cette dernière a répondu avec un rire nerveux : "Je ne sais pas mais en tous cas cette fois-ci on va les implorer", avant d'ajouter : "On espère des miracles, il faut qu'il soit là."

Sorti sur blessure, mardi, lors d'un match de Bundesliga contre le Werder Brême, Sadio Mané est attendu par tout un peuple, voire tout un continent. "Sadio, il faut que tu joues le 21", a clamé Fatma Samoura dans un appel à la tonalité fataliste, en référence au premier match du Sénégal, le 21 novembre à 17 heures, face aux Pays-Bas.

Les nouvelles ne sont pas rassurantes

Toujours au micro d'Europe 1 Sport, la secrétaire générale de FIFA craint le pire pour celui qui a été élu meilleur joueur du continent africain lors de la 66e cérémonie du Ballon d'Or. "Les nouvelles ne sont pas rassurantes" pour l'attaquant du Bayern, a tenu à souligner cette dernière. Sadio Mané doit encore réaliser d'autres examens samedi. Sa participation, ou non, à la Coupe du monde sera alors définitive.

Tout un pays retient actuellement son souffle. "Le Sénégal n'arrive pas encore à digérer cette nouvelle. Tout le monde voyait le Sénégal aller très loin", a conclu Fatma Soumaré dans cette interview exclusive accordée par la FIFA à Europe 1 et à retrouver en intégralité, jeudi soir, dans l'émission Europe 1 Sport.