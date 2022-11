Absent 8 semaines des terrains, Lucas Hernandez espère «être dans la liste» de Didier Deschamps

Lucas Hernandez, défenseur du Bayern Munich, semble être remis de sa blessure aux adducteurs. Absent des terrains depuis le 13 septembre dernier contre le FC Barcelone, Hernandez a joué une petite heure de jeu face à Brême mardi soir, contribuant à la victoire de son équipe 6 buts à 1.

Une bonne nouvelle pour le défenseur ainsi que pour Didier Deschamps, qui annoncera mercredi 9 novembre au JT de 20 heures de TF1 sa liste pour la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

"J'espère être dans la liste"

L'international tricolore a travaillé dur pour revenir aussi vite sur le terrain. Au micro d'Europe 1, le joueur a assuré être "dans un super moment." "Aujourd'hui je me suis senti super bien. J'espère être dans la liste", a déclaré Lucas Hernandez.

"J'ai bien travaillé avec le préparateur physique. Physiquement je me sens au top", a expliqué l’ancien joueur de l’Atlético.

Tout donner "pour cette sélection"

Et le maillot des Bleus, Lucas Hernandez l'apprécie. Le champion du monde 2018 entend bien participer à sa seconde Coupe du monde : "Si jamais j'y suis, je donnerai tout pour cette sélection, pour ce pays".

D'autant plus que ce Mondial-2022 risque d'être disputé. "Il y a beaucoup de grosses sélections. Même le Danemark en poules ce ne sera pas facile, on a déjà joué contre eux. Ce sera à nous d'être là et d'être présent", a déclaré le joueur du Bayern à la fin du match contre Brême.

Mais pour cela, il faudra être dans la liste de Didier Deschamps. Lucas Hernandez sera devant sa télévision mercredi soir à 20 heures. "On va rester tranquille à la maison, je vais attendre ça avec impatience", a conclu le principal intéressé.