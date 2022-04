Mondial 2022 : la France contre le Danemark, la Tunisie et un barragiste

L'équipe de France de football, championne du monde en titre, a hérité d'un groupe D a priori clément au premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage entre Pérou, Australie et Emirats arabes unis, selon le tirage effectué vendredi à Doha.

Les Bleus de Didier Deschamps lanceront leur tournoi contre l'équipe victorieuse du barrage le 22 novembre, avant de défier les Danois emmenés par Christian Eriksen le 26 novembre, puis la Tunisie de Wahbi Khazri le 30 novembre.

La composition des huit groupes

Les groupes de la Coupe du monde au Qatar 2022 (21 novembre-18 décembre) après le tirage au sort effectué vendredi à Doha :

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Ecosse/Ukraine/Pays de Galles

Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Pérou/Emirats arabes unis/Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Nouvelle-Zélande/Costa Rica, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

NDLR: Trois des 32 nations participantes ne sont pas encore connues et seront désignées à l'issue de matches de barrage entre 1, le Pérou et le vainqueur du match entre les Emirats arabes unis et l'Australie. 2, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. 3, le pays de Galles et le vainqueur du match entre l'Ukraine et l'Ecosse.

