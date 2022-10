Mondial 2022 au Qatar : ce que pensent les Parisiens de l'absence d'écrans géants

A Paris, la Coupe du monde de football (20 novembre-18 novembre), ce sera à la maison ou dans des bars. La ville de Paris a en effet renoncé lundi soir à l'installation de fan zones et écrans géants. Une façon de boycotter un Mondial controversé en raison notamment du non-respect des droits humains lors de la construction des stades. Selon l'Organisation mondiale du travail, 50 personnes sont mortes au Qatar sur les chantiers de ces stades climatisés.

"C'est une aberration à la fois sociale et climatique. C'est un évènement qui est destructeur et aujourd'hui, pour une ville comme Paris qui est engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et pour la justice sociale, ce n'est pas possible", avait justifié l'adjoint aux transports David Belliard. La décision de la mairie de Paris est globalement bien accueillie par les Parisiens même si certaines voies dissonantes se font entendre.

"Cette Coupe du monde n'a aucun sens"

"Je trouve que c'est bien qu'ils le fassent. Je pensais la boycotter aussi, je pense que cette Coupe du monde n'a aucun sens", affirme un jeune homme. "On pourrait peut-être croire que c'est juste une position politique, une position d'image, du greenwashing quelque part mais du coup, je pense que c'est quand même une bonne chose donc tant mieux", appuie une Parisienne. "C'est très bien ce boycott et je ne comprends toujours pas comment on peut encore accepter que l'équipe de France aille là-bas", complète un autre passant.

Mais d'autres évoquent l'"hypocrisie" de cette décision. "Maintenant qu'on envoie l'équipe de France, il faut laisser les fans profiter, ils ont le droit de regarder la compétition", affirme un homme. "Bien sûr qu'on va aller dans des bars, des restaurants, regarder les matches", assure ce Parisien. Il faudra effectivement en passer par là pour pouvoir regarder la compétition, tout comme à Marseille, Bordeaux ou encore Lille.