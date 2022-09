Équipe de France : à deux mois du Mondial, faut-il s'inquiéter des résultats des Bleus ?

L'équipe de France traverse vraiment une mauvaise passe. Après leur défaite dimanche soir 2-0 face au Danemark pour leur dernière rencontre à deux mois du Mondial, le constat est clair : les Bleus sont passés totalement à côté de ce match. Alors certes, de nombreux titulaires étaient blessés, mais les Français ont surtout montré d'inquiétantes lacunes. Difficile donc d'être optimiste ce lundi matin, surtout après la victoire prometteuse jeudi contre l'Autriche. Mais pour ce match face au Danemark, rien ou presque n'a fonctionné.

Un contexte plombé par les polémiques

La défense jeune et expérimentale a pris l'eau de toutes parts. Le milieu a été dépassé par la vitesse et les enchaînements danois. Les attaquants ont eu très peu de ballons pour marquer. Zéro pour Giroud, à peine plus pour Mbappé, mais la star du PSG n'était pas dans un bon soir. C'était le dernier match avant le Mondial, la dernière occasion de briller avant le Qatar. Personne n'a marqué de points. Le tout dans un contexte plombé par les affaires et les polémiques.

Mais on peut encore continuer à croire à une belle coupe du Monde pour les Bleus, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Didier Deschamps va forcément récupérer des joueurs fondamentaux, le capitaine Hugo Lloris en tête, avec plus d'expérience, de calme, de rigueur, d'exigence.

Et puis les Bleus pourraient rallier le Qatar avec un Ballon d'Or dans l'avion : Karim Benzema, absent hier soir. L'attaquant du Réal est le prétendant numéro un pour succéder à Lionel Messi au palmarès, ce qui pourrait rebooster tout le groupe. Si les planètes s'alignent de nouveau, l'équipe de France s'avancera comme l'une des favorites de ce Mondial.