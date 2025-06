Salon du Bourget : les députés et le président de Seine-Saint-Denis du PS boycotteront l'inauguration

En raison de la présence d'entreprises israéliennes à l'inauguration du Salon du Bourget, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel et les députés du département ont fait part ce vendredi de leur refus de se rendre à l'événement.

Le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel et les députés du département ont fait part jeudi et vendredi de leur refus de participer à l'inauguration du Salon du Bourget lundi du fait de la présence d'entreprises israéliennes.

Organisé par le Gifas, Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le plus ancien et plus grand rendez-vous aérospatial au monde se tient du 16 au 22 juin au Bourget, en Seine-Saint-Denis. La présence d'Israël, qui compte neuf exposants, a été vivement critiquée, jusqu'à faire l'objet de recours en justice.

Mardi, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête d'associations qui lui demandaient de bannir les entreprises israéliennes du Bourget au nom du risque de perpétuation de crimes internationaux. La décision a été par la suite confirmée par la cour d'appel de Paris.

Mis en cause par la Cour pénale internationale

"Des entreprises israéliennes d'armement y seront présentes. On ne peut pas, d'un côté, se dire attaché aux droits humains, et de l'autre, dérouler le tapis rouge à un État mis en cause par la Cour pénale internationale alertant sur le risque d'actes génocidaires", a écrit jeudi sur X le président socialiste de la Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel.

"Je ne participerai pas au traditionnel accueil protocolaire du président de la République et du Premier ministre", a-t-il poursuivi. La position est identique chez l'ensemble des députés de Seine-Saint-Denis, tous de gauche.

"Il est inadmissible que ces entreprises et des représentants de l'Etat israélien soient reçus sous le haut patronage de l'État français, alors que le gouvernement israélien poursuit ses violations du droit international en commettant un véritable génocide à Gaza", a déclaré Stéphane Peu (PCF) dans un communiqué de presse.

"Nous allons même manifester contre"

Joint par l'AFP, Eric Coquerel, président LFI de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, a indiqué que c'était également la position des députés insoumis. "Nous allons même manifester contre", a-t-il ajouté. Samedi, une manifestation à l'appel d'une intersyndicale et d'une coalition d'association est prévue au départ de la Bourse du travail de Bobigny à 13H.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un week-end de mobilisation et d'un "village anti-guerre" organisé du 20 au 22 juin à Bobigny. Israël est en guerre depuis près de 20 mois contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien.

Les accusations de génocide et crimes de guerre contre Israël se multiplient, venant d'experts de l'ONU, de groupes de défense des droits humains et de pays de plus en plus nombreux. Israël les rejette.