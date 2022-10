Coupe du monde au Qatar : pas d'écrans géants à Marseille, la population divisée

Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lille, Rodez, et maintenant Marseille. Comme d'autres municipalités avant elle, la cité phocéenne a décidé de ne pas installer d'écrans géants dans la ville à l'occasion de la Coupe du monde de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains.

Malgré l'amour que porte la ville de Marseille au football, la mairie ne programmera aucune festivité qui pourrait faire la promotion de ce Mondial controversé. "On aime l'OM, on aime le ballon évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Progressivement, cette Coupe du monde s'est transformée en catastrophe humaine et environnementale. On appelle les citoyens à la sobriété énergétique et dans quelques semaines, on va avoir des stades ouverts où on aura une climatisation à plein tube, donc on ne s'y retrouve pas", affirme Sébastien Jibrayel, adjoint au sport à la mairie de Marseille.

"Marseille est une ville de football"

Une décision qui fait débat au sein de la population phocéenne. "Malheureusement, ce serait dommage d'être privés de ces beaux matches parce qu'il y a tellement de mordus de football. Mais dans un sens, il vaut mieux se priver que de regarder des images qui peuvent nous faire mal au cœur. Moi, je suis humain et je pense à tous ces ouvriers qui sont morts", estime ce Marseillais, près du boulodrome de Bonneveine.

Un avis que ne partage absolument pas Jean-Claude qui ne comprend pas ce boycott. "Marseille, c'est une ville de football. Le symbole, il est très fort, je n'en doute pas mais on l'attend tous (cette Coupe du monde), non c'est important (...) et c'est tous les quatre ans, il ne faut pas oublier". D'autres préfèrent relativiser sur l'absence d'écrans géants en plein air puisqu'entre novembre et décembre, même à Marseille, les soirées peuvent être très fraîches.