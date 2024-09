MMA : nouvelle défaite pour Benoit Saint-Denis, arrêté sur blessure à l'UFC de Paris

Ciryl Gane et Manon Fiorot absents de la carte, c'était à Benoît "God of War" Saint-Denis que revenait le rôle de star de la soirée pour la troisième venue en France de l'UFC, plus grande et plus prestigieuse ligue de MMA au monde. Malgré l'absence des deux meilleurs combattants français, le rendez-vous désormais annuel avait encore fait le plein, et les spectateurs, avec Léon Marchand en bord de cage, ont de nouveau électrisé l'Accor Arena.

Le visage gonflé couvert de sang

Mais la fête a été gâchée pour les 16.000 spectateurs de Bercy lorsque le médecin de l'UFC est entré dans la cage juste avant le troisième round. Après avoir examiné Saint-Denis, dont le visage gonflé était couvert de sang, il a mis fin aux hostilités, alors que les deux combattants avaient chacun remporté une reprise.

Entré en scène peu avant minuit, le Français a comme à son habitude fendu la foule de l'Accor Arena au son du chant des commandos, clin d'oeil à son passé de militaire, et de l'emblématique "Seine-Saint-Denis Style" de NTM. Mais les "Benoit! Benoit!" du public ou encore la Marseillaise entamée au cours du deuxième round n'ont pas suffi.

"Je reviendrai plus fort"

Dès les premiers instants, le Nîmois a été outrageusement dominé. Cloué au sol, point fort du Brésilien, il a pris de nombreux coups au visage, ouvert à plusieurs endroits. Diminué mais valeureux, il a tout de même dominé la deuxième reprise, mais n'était plus en mesure ensuite de reprendre le combat, méconnaissable sous ses paupières boursouflées.

"Malheureusement, j'étais un peu endormi au premier round", a reconnu Saint-Denis. "Il a fait ce qu'il fallait pour créer suffisamment de dégâts. Désolé pour ça, je reviendrai plus fort, je suis désolé et bravo à lui."

Troisième défaite de sa carrière à l'UFC

Saint-Denis, 12e des poids légers avant le combat, encaisse une deuxième défaite de rang et la troisième de sa carrière à l'UFC. Il se devait pourtant de l'emporter pour reprendre sa route dans la catégorie des poids légers, six mois après une défaite par KO contre la légende Dustin Poirier. Diminué par une infection à un staphylocoque, "BSD" avait alors subi un premier coup d'arrêt en s'inclinant par KO au deuxième round, alors qu'il restait sur cinq victoires

A 28 ans et après une progression météoritique dans les arts martiaux mixtes, le Français s'est imposé comme l'une des stars tricolores de la discipline, mais va devoir désormais se racheter pour reprendre sa route dans la catégorie.

Quelques instants plus tôt, Nassourdine Imavov, programmé en co-main event, avait battu l'Américain Brendan Allen. Le "Sniper", classé au quatrième rang mondial, a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges 29 à 28 face à Allen (8e). Imavov, qui disputait son troisième combat en sept mois, remporte ainsi une troisième victoire consécutive contre un membre du Top 10, après deux autres succès probants contre Jared Cannonier et Roman Dolidze. Il espère désormais se voir offrir une chance pour la ceinture mondiale, actuellement détenue par le Sud-Africain Dricus Du Plessis.