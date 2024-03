Qui est Benoît Saint Denis, cet ovni du MMA à l'ascension express ?

Dans le MMA, un champion fait figure de porte-étendard tricolore ces derniers temps : Benoît Saint Denis. Le combattant français affronte samedi à Miami (à 22 heures, 04h00 dimanche heure de Paris) lors de l'UFC-299 l'Américain Dustin Poirier, pour un premier combat face à une star de la discipline. À 28 ans, cet ancien membre des forces spéciales est un modèle pour beaucoup de jeunes et son parcours inspire, même à 6.000 km de Paris, en Martinique.

"C'est vraiment un athlète de haut niveau"

À 35 ans, Dustin Poirier (29 victoires, 8 défaites avec l'UFC) n'est plus tout à fait celui qui avait dominé deux fois la légende Conor McGregor en 2021. Mais il reste N.3 mondial des légers, et présente donc une superbe opportunité pour Saint Denis.

Douzième mondial des légers, Saint Denis est le combattant qui monte de sa catégorie et reste sur cinq victoires avant la limite. En novembre 2023, Saint Denis n'avait eu besoin que d'une minute 30 de combat pour écraser l'Américain Matt Frevola. En septembre, il avait déjà battu de façon spectaculaire le Brésilien Thiago Moises lors de l'UFC Paris.

Saint Denis a commencé le MMA sur le tard, avant de perdre son premier combat UFC en octobre 2021, disputé dans la catégorie de poids supérieure. Depuis, il n'a fait que gagner et monter en puissance. "Saint Denis, c'est la France, il n'abandonne jamais", lance Yoan qui se souvient avec bonheur des quelques heures passées avec ce champion lors d'un stage à Fort-de-France. "C'est vraiment un athlète de haut niveau, c'est un tueur ! Il est fait pour ça", poursuit-il.

Surnommé "God of War", le dieu de la guerre

Surnommé "God of War", le dieu de la guerre, Benoît Saint Denis impressionne par ses capacités physiques et par sa volonté. Un véritable modèle pour Robin, 17 ans, inscrit au MMA depuis septembre. "On voit que la France est beaucoup plus rassemblée derrière Benoît Saint Denis que derrière n'importe quel combattant", observe-t-il. Pourquoi l'explique-t-il ? "Par son passé militaire et par le fait que ce soit un patriote, un gars qui n'a pas hésité à mettre en danger sa vie pour la France. Benoît Saint Denis, c'est clairement lui le visage du MMA français", juge-t-il.

En cas de victoire ce samedi soir face à Dustin Poirier, Benoît Saint Denis pourrait intégrer le top cinq mondial de sa catégorie des moins de 70 kilos.