MMA : Francis Ngannou, tout-puissant champion UFC des lourds, a épuisé Cyril Gane

Le Camerounais Francis Ngannou a conservé sa ceinture de champion du monde UFC des lourds, en battant le Français Ciryl Gane par décision unanime, samedi, lors d'un combat d'arts-martiaux mixtes disputé à Anaheim en Californie. C'est au bout des cinq reprises, très serrées, certainement moins spectaculaires qu'espéré par les fans, que Ngannou s'est imposé, ajoutant une 17e victoire à son palmarès (3 défaites) et infligeant à Gane son premier revers en 11 combats. Le Français a mieux commencé, en variant ses coups et grâce à une meilleure mobilité dans la cage. Il a placé quelques coups de pied retournés, dont un bien encaissé au cou par son adversaire, et des jabs pleine face.

Ngannou, contrarié de se sentir un peu à la traîne aux points, a trouvé la solution dans le 3e round, dans un registre qui n'est pas forcément le sien: la prise au sol. Contrant un high kick de Gane, il l'a retourné en l'air et plaqué au sol en retombant dessus de tout son poids (115 kg). Assurément l'image de ce combat, aux yeux du public et certainement des juges.

Jusqu'à l'épuisement

Ngannou a plusieurs fois mis au sol le Français, usant de sa force pour l'épuiser sans pour autant le toucher violemment avec ses poings, son point fort habituel. Gane a tenté de le contrer d'une clé de bras au 4e round mais elle n'a pas tenu assez longtemps.

Dans la dernière reprise, les deux combattants ont plus souvent été allongés au sol que debout, l'un prenant le dessus sur l'autre à tour de rôle, jusqu'à l'épuisement de chacun et des dernières secondes. Ngannou a ainsi mieux fini, récompensé par un score de 48-47, 48-47, 49-46, sous les yeux de Gane, qui avait compris sa défaite à la sirène. La puissance du "Predator" a ainsi fait la différence face à la technique de "Bon Gamin", présumé plus fort sur ce point.

Ngannou reste au sommet

Annoncé comme un des plus gros affrontements de l'histoire de l'UFC, la plus importante ligue mondiale d'arts-martiaux mixtes, ce choc entre deux combattants qui se connaissaient assez bien pour être tous deux issus de la MMA Factory, l'usine à champions sise à Paris, n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses.

Mais au final, dix mois après s'être emparé de la ceinture de champion du monde aux dépens de l'Américain Stipe Miocic alors mis KO sans ménagement sous ses coups de poings, Ngannou a prouvé qu'il reste à 35 ans le meilleur pugiliste actuel dans sa catégorie de poids. Pour Gane, 31 ans, la montagne était trop haute à franchir mais l'avenir appartient à celui qui n'a débuté qu'en 2018 dans le MMA.