«Tu dois venir au Dagesthan» : le combattant Khabib invite Ciryl Gane à travailler sa lutte au sol

124 secondes. C'est le temps qu'a mis le combattant Jon Jones pour se défaire du Français Ciryl Gane à l'occasion d'un match d'UFC ce week-end. Ce dernier n'a pas existé face à l'Américain qui s'est imposé par soumission dès le premier round à Las Vegas. Une victoire qui lui a permis de s'emparer de la ceinture des poids lourds de l'UFC. La lutte au sol, c'était d'ailleurs le point faible du combattant tricolore comme l'a expliqué Bertrand Amoussou, ancien combattant, dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures) : "Ciryl (Gane) n'est pas un expert de la lutte ni du sol. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour travailler sur ce point".

Après cette défaite, une vidéo a refait surface, celle de Khabib qui l'avait invité à s'entraîner au Dagesthan, une république russe fédérée limitrophe à la Géorgie. "Gane, vient au Daghestan. Tu dois venir là-bas et rester un an et demi ou deux pour apprendre la lutte, apprendre comment lutter au sol, apprendre à défendre" "Nous avons beaucoup de poids lourds qui pourraient lutter avec lui", s'est-il mis en scène sur une vidéo.

Khabib avait proposé un très long camp d’entraînement à Ciryl Gane au Daghestan pour renforcer la lutte il y a 1 an environ pic.twitter.com/Hmn6wPPvCP — ARENA (@MMArena_) March 5, 2023

Un "vrai" champion dans quelques années

Khabib, légende de MMA, a disputé 29 combats dans sa carrière et les a tous remportés. Et ce dernier croit au potentiel de Ciryl Gane. "Il est encore jeune pour les poids lourds. Il a quel âge ? Trente ans, quelque chose comme ça ?", s'est interrogé Khabib. En réalité Ciryl Gane a 32 ans, un âge déjà avancé pour un sportif. Mais Khabib en est persuadé, "dans quelques années, ce (Gane) sera un vrai champion".

Encore interdite en France il y a quelques années, la MMA gagne en popularité. Depuis quelques jours, une rumeur sur un possible intérêt du Paris Saint-Germain envers ce sport circule. Une information émise par Aboubakar Bathily, dit "Boulox", combattant affilié au MMA Factory. Des révélations confirmées par Ali Abdelaziz, agent de combattants. Une rumeur qui, si elle était confirmée, pourrait renforcer la popularité de Ciryl Gane et de la MMA en France.