Son niveau au foot, son niveau en langues : Mbappé se confie sur Neymar

"Je parle mieux que lui". La relation entre Kylian Mbappé et Neymar semble au beau fixe, à en croire les plaisanteries du Français, qui a accordé quelques mots à notre chroniqueuse Isabela Pagliari, lundi, lors du lancement de son association à destination des enfants. Entre eux, les deux stars parlent "anglais". Mais "je parle mieux que lui. Je tiens à dire à tout le monde que je parle mieux que lui", taquine l'international français, selon des échanges rapportés dans Europe 1 sport, en amont du choc entre le Losc et le PSG.

Une fois les plaisanteries passées, Kylian Mbappé tient toutefois à montrer les progrès de la star brésilien, en langue française, en tout cas. "Il a progressé. Il comprend maintenant un peu le français quand le coach parle ou quand certains joueurs parlent. On a réussi à développer ça et c'est beaucoup plus facile de parler maintenant tous les deux", s'est félicité. Et ce n'est pas anodin, selon Isabela Pagliari.

"C'est important de dire ça, même si c'est un truc pour rigoler. Ça montre que lui aussi, il commence à être à l'aise", commente, en parlant de Neymar, la journaliste brésilienne. Pour elle, c'est un bon signal "pour montrer aux supporters qu’il est vraiment intégré, qu'il se sent bien en France et que finalement tout se passe bien". "Dans l'interview avec Kylian, il m'a dit que cette saison, c'est beaucoup mieux par rapport au vestiaire du PSG que les saisons précédentes", ajoute notre chroniqueuse. "Je trouve que Neymar est détendu aujourd'hui."

"Il a une qualité de passe incroyable"

Malgré l'enchaînement des interviews lors de cette soirée, l'attaquant des Bleus en a dit encore un peu plus à Isabela Pagliari : "Qu'est-ce que Neymar a que je n'ai pas ? Il a une qualité de passe incroyable, incroyable. Il est phénoménal sur cet aspect-là, mais il est phénoménal sur plein d'aspects. Après, ce que lui n'a pas, je ne sais pas. Il a toutes les qualités, il n'a pas besoin d'avoir les miennes."

Enfin, Kylian Mbappé a révélé son top 3 des joueurs brésiliens, composé de Pelé, Ronaldinho et Ronaldo.