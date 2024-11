Masters 1000 de Paris : Ugo Humbert accède à la finale pour la dernière à Bercy

Le numéro 1 du tennis français Ugo Humbert, 18e joueur mondial, s'est qualifié samedi à Paris pour sa première finale en Masters 1000 grâce à sa victoire 6-7 (6-8), 6-4, 6-3 contre le Russe Karen Khachanov (21e). Premier finaliste français depuis 2016 dans cette catégorie de tournois, la plus prestigieuse après les quatre Grands Chelems, le gaucher messin de 26 ans disputera le titre à l'Allemand Alexander Zverev (3e) lors du dernier match à Bercy avant le déménagement du tournoi à Nanterre en 2025.

Khachanov diminué en fin de rencontre

Irrespirable de bout en bout, le mano a mano de plus de 2h30 entre les deux hommes a basculé au septième jeu du dernier set, quand Humbert a réussi à prendre le service du Russe pour mener 4-3, service à suivre. Quelques instants plus tôt, Khachanov avait fait appel à un soigneur pour lui masser la cuisse droite puis il s'est montré nettement moins mobile dans les deux derniers jeux, remportés aisément par Humbert (6-3).

Dans le premier set, Ugo Humbert, qui disputait sur le court central sa première demi-finale en Masters 1000, avait réussi à surmonter deux breaks de retard pour pousser Khachanov au tie-break. Mais comme durant le reste du set, Humbert a multiplié les fautes directes, gaspillant un avantage de trois points (5-2) pour finalement perdre le jeu décisif 8-6.

"Je vais tout donner pour arracher la victoire", promet Humbert avant la finale

Plus agressif et plus précis dans une deuxième manche tout aussi serrée, Humbert est parvenu à chiper la mise en jeu de Khachanov pour mener 3-2. Mais le Russe n'a pas rendu les armes, sauvant deux balles de set avant que son adversaire ne convertisse la troisième (6-4).

"J'ai raté des occasions au premier set, pas mal de coups d'attaque assez faciles", a commenté Ugo Humbert à l'issue de la rencontre. "Mais je me suis dit 'il va falloir te battre jusqu'à la fin' et c'est ce que j'ai fait donc je suis fier de moi", s'est félicité la nouvelle coqueluche du public de Bercy. "J'espère que ça va être un chaudron demain" pour la finale contre Zverev, a-t-il ajouté. "Je vais tout donner pour arracher la victoire", a-t-il lancé à l'adresse d'un public conquis.